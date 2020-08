Ispovijest čovjeka s kojim je Nigerijac trenirao kobnog dana: Odžo mi je umro na rukama

Majkl Odžo mi je umro na rukama, pokušavao sam da ga povratim, bilo je užasno - kaže u potresnoj ispovijesti za Kurir Novica Čičić, skaut Partizana i trener s kojim je Nigerijac trenirao tog kobnog petka u dvorani na stadionu u Humskoj.

Revoltiran raznim informacijama i dezinformacijama o smrti snažnog košarkaša, Čičić je odlučio da do detalja ispriča šta se desilo na treningu.

Kaže da ništa nije nagovještavalo tragičan slijed događaja, Majkl je stigao na trening raspoložen, baš kao i prethodnih dana.

- Mene je pozvao Minja Ilić, koji se bavi menadžerskim poslovima i s kojim je Odžo bio na vezi, i rekao mi da bi Majkl da trenira kod nas jer mu je istekao ugovor sa Crvenom zvezdom i da želi da se priprema za narednu sezonu - priča Novica Čičić.

Kako navodi, gorostasni centar se nije žalio, niti je pokazivao bilo kakve znakove zdravstvenih problema.

- Nama je rečeno da je on preležao koronu, ali da je uradio testove u „Batutu“ i da su negativni od 20. jula. Tvrdio je da je sve u redu, da može da trenira i da ima ljekarske nalaze da je zdrav. Sa treninzima smo počeli u ponedjeljak i dolazio je svakog dana od 12 časova, radili bismo sat vremena košarkaške stvari, što se vidi na snimcima. Potpuno je netačno da je kod mene išao u teretanu ili trčao... Zbog medija koji su objavili neistine već sam angažovao advokate - izjavio je Čičić.

Polivali ga vodom

Potom je opisao i najtužniji trenutak od kada je u košarci:

- Odžo je trenirao normalno nekih 15 minuta, odradio je jednu vježbu pod košem, pomjerio se da ustupi mjesto drugom igraču, a onda se samo srušio. Bili smo šokirani, skočio sam da mu pomognem. Svi koji su u tom trenutku bili tu su prišli. Polivali smo ga vodom, pokušavao sam da mu pritiskam grudi, vidio sam da se borio petnaestak sekundi, onda je izgubio puls. Umro mi je na rukama... U međuvremenu je pozvana Hitna pomoć, koja je stigla za 20 minuta, otprilike. Sjeo sam na motor i krenuo za njima. U bolnici sam bio sa osobljem koje je došlo po njega i tamo sam dobio informaciju da je preminuo.

Još dok je bio u Urgentnom centru, Čičiću je stigao poziv policije.

Izvršen uviđaj

- Zvali su me da se vratim na stadion, gdje je vršen uviđaj, i policija je uzela izjavu od mene. Takođe, uzeli su i izjavu od Minje Ilića, ali su nam rekli da sačuvamo poruke u kojima se vidi da je Odžo sam tražio da trenira, kao i snimke iz telefona. U njegovoj torbi su bili ljekarski nalazi, on je to nosio sa sobom, to je policija takođe uzela, kao i snimke sa sigurnosnih kamera dvorane. Ja nisam imao kontakte s Majklom telefonom, već samo dok je trenira o u hali. Nisam htio ranije da se oglašavam jer nisam želio da se od ovog pravi rijaliti zbog lažljive pjevaljke - zaključio je Čičić.

Ništa od crno-bijelih

PARTIZAN NIJE KONTAKTIRAO SA MAJKLOM ODŽOM

l Povodom navoda da je Odžo trenirao u hali u Humskoj jer je trebalo da pređe u Partizan, Čičić kaže:

- Moram da napomenem da Partizan nije imao nikakve kontakte s Majklom Odžom i da ovo nema veze s klubom. Što se tiče uloge mog sina u svemu ovome, on je asistirao na treninzima kao neko ko je igrao košarku na koledžu u SAD i ima dovoljno iskustva - ispričao je Čičić.