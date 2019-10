Isplivao šokantan snimak: Trener šamara igrače zbog rezultata na poluvremenu

U javnost je isplivao snimak dosad nezabilježenog fudbalskog skandala.

Naime, turski mediji su objelodanili tri godine star stnimak na kome se vidi kao trener omladinaca Kajzeri Mejusa, Halit Kurt, u svlačionici šamara ekipu koja je na poluvremenu gubila sa 1:3 od vršnjaka iz Kajzeri Idman Jurdua.

Sam vinovnik ovog incidenta iz sezone 2016/2017, koji je nekim čudom tek sada dospeo u javnost, pravdao se u izjavi za turski "Hurijet" sljedećim riječima:

"Danas su, možda, stvari malo drugačije, ali u moje vrijeme treneri bi ponekad koristili i ovu metodu. Svi znamo kako je Aleks Ferguson gađao kopačkom Dejvida Bekama, a priča se i da je Fatih Terim koristio ovakve stvari s vremena na vrijeme. Meni je, međutim, drago što su porodice fudbalera koji su na snimku - uz mene. Mnogi su me, poslije objelodanjivanja ovog video zapisa, zvali, podržali. Naravno, bilo je i nekih osoba koje su mu psovale mrtvu majku, pa sam pokrenuo određene pravne procedure tim povodom. To što sam radio na poluvremenu, ne daje nikome pravo da me vrijeđa jer... Ja volim moje igrače. Ja sam njima brat, otac, imamo takav odnos, nema tu glume. Ono što me brine je što bi, poput bračnih dešavanja u spavaćoj sobi, i ove trenerske privatnosti trebalo da ostanu daleko od očiju javnosti. Ali, dešava se, eto, da 'procure' dalje, baš kao što se ovaj metod, koji mnogi treneri koriste, ponekad desi. Sada ja ispadam žrtveno jagnje", rekao je Halit Kurt.

Upozoravamo da snimak nije za osobe mlađe od 18 godina, pa molimo da ga one, kao i ljudi kojima bi zbog scena nasilja moglo da pozli, preskoče, odnosno ne puštaju na svojim uređajima: