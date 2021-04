Isplivao snimak pretučenog košarkaša Hjustona: Poslije izlaska iz striptiz kluba ušao u pogrešan auto pa dobio flašu u glavu

Izveštač Foks njuza Endi Slejter objavio je snimak na kome se vidi Braun koji je poslije izlaska iz kluba ušao u pogrešno vozilo.

Ljudi koji su sedili u njemu su ga fizički napali i on je zadobio povrede glave, navodno nakon udara flašom. Sa njim je bio i Kevin Porter junior, a policajci navodno nisu slijedili proceduru zbog čega je Policija okruga Majami Dejd pokrenula internu istragu.

Na snimku se jasno vidi da mu je gornji dio tijela bio obliven krvlju, a navodi se da je u tom napadu zadobio povrede glave, zbog čega je prebačen u bolnicu. Pušten je nakon saniranja zadobijenih rana.

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.

His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.

(Note: Audio muted by police) pic.twitter.com/DlMcoHzPco

