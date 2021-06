Isključenje i kraj Јokićeve sezone života, Denver eliminisan u polufinalu

Јokić je neslavno završio sezonu u kojoj je dominirao, pošto je zaradio isključenje zbog nesportskog faula nad Kameronom Pejnom.

Momak iz Sombora osio tim koji je bio osakaćen povredama i sasvim zasluženo dobio priznanje za najkorisnijeg igrača regularnog dijela, ali šanse za timski uspjeh nisu postojale.

Denver je okončao nastup u polufinalu, iako ima najboljeg košarkaša NBA lige, deijlom što su ostali nosioci igre bili povrijeđeni, a dijelom i što Nikolini saigrači nisu bili na nivou potrebnom da se napravi korak više u odnosu na prošlu godinu.

Franšiza iz Kolorada je igrala finale konferencije prije devet mejseci, ali je sada napravila korak unazad i stala u polufinalu.

Mnogo bolji bio je Finiks, koji je istakao kandidaturu i za osvajanje titule na Zapadu i napad na šampionski prsten.

Što se tiče utakmice broj četiri, "grumenje" je vodilo samo u uvodnim trenucima, poslije čega su gosti došli do prednosti i nisu je ispuštali do samog kraja. Već u prvoj četvrtini Finiks je imao dvocifrenu prednost (10:20), igralo se u naletima, pa je domaćin nekoliko puta hvatao priključak.

Nikola Jokic and Devin Booker got into it after Jokic’s foul on Cameron Payne.

Jokic was called for a flagrant 2 and was ejected from the game. pic.twitter.com/6uk82AN5QQ

— SportsCenter (@SportsCenter) June 14, 2021