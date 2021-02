Irac je prokomentarisao objavu "BBC"-a da će između 500 i 600 tenisera morati da ide u izolaciju.

- Molim vas, recite mi da je Đoković među njima. Svima nam je to potrebno! - napisao je Mekkena na Tviteru.

Between 500 and 600 Australian Open players, officials and support staff will go into isolation after a worker at one of the event's quarantine hotels tested positive for coronavirus https://t.co/A5txAPYpsq pic.twitter.com/TKT3402muf

— BBC Sport (@BBCSport) February 3, 2021