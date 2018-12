Incidenti na proslavi titule u Buenos Ajresu FOTO/VIDEO

River je poslije produžetka savladao Boku, a nakon toga uslijedila je velika euforija koja se prenijela na ulice grada u Argentini.

Riverove pristalice slavile su tokom cijele noći, međutim policija je morala da reaguje i da ih rastjera, odnosno privede nekoliko osoba zbog napada na njih.

Navijači su se penjali na lampe, na zgrade, a organi reda u Buenos Ajresu su intervenisali. Kada su se mase razišle, ostala je nevjerovatna slika – prestonica Argentine bila je kao neka ruševina, toliko flaša, opušaka od cigara i raznih drugih predmeta našlo se na ulicama ovog grada.

WATCH: Fans in Buenos Aires celebrate Argentinian soccer team River Plate's win versus the Boca Juniors at the #CONMEBOLLibertadores final #ClubWC pic.twitter.com/MAmMgtsBXL

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 10, 2018