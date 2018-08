Ima još prostora za napredak

Novak Đoković istakao je poslije plasmana u treće kolo US Opena da i dalje radi na usavršavanju svoje igre.

Đoković se u posljednjih nekoliko mjeseci vratio na vrhunski nivo, osvojio je Vimbldon i Sinsinati, dobro izgleda i u Njujorku, ali osjeća da može dodatno da napreduje.

"I dalje su radovi u toku. Radimo svakodnevno kako bismo usavršili igru. Poslednjih nekoliko meseci je bilo veoma, veoma dobro s rezultatske strane. Ali i dalje osećamo da imam mnogo prostora za napredak. To je uzbudljiva strana ovog sporta i moje igre generalno, što i dalje osećam da neki elementi moje igre moraju da se poprave. Zbog toga si svakodnevno na treninzima, pokušavaš da se usavršiš", rekao je Đoković.

Tokom duela sa Tenisom Sandgrenom (6:1, 6:3, 6:7, 6:2), Srbina je često dekoncentrisala glasna publika na tribinama "Artur Eš" stadiona.

"Svaki veliki turnir ima svoje prednosti i mane. US Open je poznat po svom večernjem terminu. Kada je pre nekoliko godina postavljen krov, postalo je još bučnije. Ali navikao sam na to, igrao sam često ove poslednjih godina. Moraš to da prihvatiš. Ne možeš očekivati da 23 hiljade ljudi ćuti. To je lepota noćnog termina na USO. Svi to znaju. Vimbldon je ceo beo, to je tradicija. Ne možeš čuti ništa kada je poen u toku. Ovde je drugačije. Zbog toga su ovi turniri jedinstveni na svoj način".

Đokovića u trećem kolu USO čeka Francuz Rišar Gaske koji je eliminisao Lasla Đerea u tri seta.