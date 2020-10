Ilija Đoković za ATV jutro: Igokea pravljena za velike stvari

Srpski plejmejker Ilija Đoković nestrpljivo iščekuje debi u dresu Splita koji od ove sezone ponovo nastupa u Jadranskoj ligi.

Košarkaš iz Jagodine stigao je na ''Gripe'' kao pojačanje, ali ga je na startu sezone povreda šake odvojila od terena. Njegovi saigrači sutra će dočekati košarkaše Igokee u potencijalno veoma zanimljivom susretu. Split je za sada na skoru od jedne pobjede i dva poraza, dok Igokea ima dva trijumfa. Đoković je u ATV jutru istakao da Igokea dolazi kao tim koji ove sezone ima visoke ambicije, jer ima u rosteru govore u prilog tome.

- Dolazi nam ekipa koja je projektovana za vrh ABA lige. Doveli su mnogo igrača i sigurno žele pobjedu u Splitu. Opet, sa svojom igrom možemo da se nadamo trijumfu. Igokea je odlična ekipa, biće zanimljiva i teška utakmica – rekao je Đoković.

Košarkaš Splita, a prethodno FMP-a i čačanskog Borca, hvali kvalitet ABA lige. To što Crvena zvezda igra Evroligu, a još četiri kluba Evrokup, dovoljno govori o takmičenju smatra mladi igrač.

- Kvalitet lige raste, naši klubovi pokazuju rezultatima u Evroligi i Evrokupu. To me raduje, jer što više jakih utakmica budemo imali to će biti bolje za nas igrače, jer ćemo jednog dana završiti u sredinama koje su finansijski jače – rekao je Đoković.

O Splitu priča samo pozitivno. Utisci su dobri i dolazak na jug Hrvatske za njega je pun pogodak. Tamo je sada i bivši igrač Igokee Marko Luković koji se već istakao kao jedan od nosilaca igre. Poseban je osjećaj trenirati i igrati u čuvenim ''Gripama'' gdje je tadašnja Jugoplastika, kasnije i Pop 84, ispisivala zlatne strane klupske istorije.

- Osjeti se miris košarke i istorijskih rezultata. Dvorana ima čar, jednostavno osjetiš to. Zadovoljstvo je biti na istom mjestu gdje su nekada igrali takvi velikani – dodao je Đoković.

Povremeni reprezentativac Srbije kojeg je u nacionalni tim uveo Aleksandar Đorđević očekuje da se za desetak dana vrati na parket. Priznaje da je nestrpljiv i da željno čeka da sa saigračima istrči na teren i zaigra najljepšu igru.