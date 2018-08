Ilić: Ostvario sam djelić sna

"Trenutak kada sam podigao pehar ispred svoje ekipe pamtiću čitav život” ne krije Dalibor Ilić da je u Rigi ostvario djelić svog sportskog sna. Ulogu kapitena juniorske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu ovaj mladi košarkaš “Igokee” odradio je bez greške, ponašanjem za primjer i dobrim igrama na terenu. Kaže, da je najteže bilo u četvrtfinalu protiv Njemačke, a da su protiv Letonije u finalu, on i saigrači samo stavili "tačku na i", još jedne zlatne priče srpske košarke.

"Ovo je za mene najveći uspjeh u karijeri. Za mene, kao momka iz Republike Srpske je to velika stvar. Drago mi je što sam bio kapiten ove generacije. Zahvalio bih se stručnom štabu i saigračima koji su mi ukazali povjerenje da ponesem kapitensku traku. Zaista sam ponosan," kaže Ilić.

Ponosa ne manjka ni u njegovoj “Igokei”. Kažu, isplatio nam se rad sa mlađim kategorijama, aludirajući na tandem Ilić-trener Milaković, koji je u Letoniji bio dio juniorske reprezentacije Srbije.

"To je još jedno priznanje za naš trud i veoma nam je drago da je naš momak bio dio juniorske reprezentacije koja je odbranila titulu evropskog šampiona. Čuo sam se sa njim i trenerom Milakovićem. Presrećni su. Moraćemo da im priredimo neki zlatni doček," rekao je Igor Dodik, generalni menadžer KK “Igokea”.

Od svog kluba, Ilić je dobio par dana voljno, da se odmori i napuni baterije prije nego što se priključi pripremama za novu sezonu.

“Taman da malo proslavim u svojoj rodnoj grudi”, šeretski će momak rođen u Višegradu, koji je u Letoniji pokazao da ima štofa za seniorsku karijeru. U “Igokei” mu spremaju doček, ali poručuju da ga nakon slavlja čeka naporan rad.

"To sve zavisi od njega. On sam sebi postavlja granice. Mi smo tu da mu pomognemo. Mi ćemo, sa naše strane, učiniti sve da mu pomognemo. On sada mora da pokaže dodatni napor, motiva ima,ali mora da uloži dodatni napor da se izbori za tu rolu koju ćemo mi njemu da omogućimo," kaže Nenad Trajković, trener KK "Igokea".



Dalibora već čeka ono što je njemu i zlatnim momcim iz Rige poželio prvi čovjek srpske košarke, Predrag Danilović - da im klubovi u kojima igraju pruže još veću šansu da razviju svoj talenat. Sve ostalo zavisi od njih i njihovog rada. Uz marljiv i predan, šampionska titula iz Letonija, može postati samo jedna od mnogih recki u biografiji.