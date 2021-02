Igrao za reprezentaciju u dva sporta: Luda priča sa Farskih ostrva

On je oduvijek želio da bude fudbaler. Ipak, nakon operacije kuka morao je da zaigra rukomet.

- Rekli su mi da je igranje rukometa bolje za moje zdravlje. To je bilo izuzetno razočaravajuće za mene - istakao je Jakobsen.

Nije čudo što je Jakobsen bio razočaran. Važio je za talenta, a sa samo 16 godina dobio je priliku da debituje za prvi tim HB-a iz Toršavna.

Uprkos tome što je njegova ljubab bio fudbal, morao je da posluša savjete i okrene se rukometu. Nedugo potom je pokazao da posjeduje talenat i za taj sport.

Najprije je nastupio za U-20 rukometnu reprezentaciju Farskih Otoka, a kasnije i za seniorsku reprezentaciju.

- Osvojio sam tri titule i dva kupa s klubom H71. Fokusirao sam se samo na rukomet i nisam se usuđivao da razmišljam o fudbalu - rekao je Jakobsen.

🇫🇴: Hilmar Leon Jakobsen - as good with his feet as his hands.How 2020 started with handball, but ended with Europa League and international Football, the phenomenal story.@heimurhb @FaeroskFodbold @FaroeOlympic @Tinganes pic.twitter.com/1WFgBYNTyv

— Nordic Footy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@footy_nordic) February 2, 2021