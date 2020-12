"Igrali smo dok je bilo energije": Trenera Igokee brine "kratak" roster: Plašim se većih problema...

Tim Dragana Bajića poražen je večeras od Hapoela rezultatom 84:68 u četvrtom kolu grupe G FIBA Lige šampiona

Košarkaši Igokee nisu uspjeli da po drugi put u samo tri dana savladaju izraelski Hapoel.

U utorak su trijumfovali rezultatom 75:73, ali se večeras tim iz Jerusalima revanširao i slavio ubjedljivu pobjedu. Nakon 40 minuta, bilo je 84:68 za Izraelce, koji će, u slučaju istog broja bodova na kraju grupne faze, biti u prednosti u odnosu na bh. šampiona.

"Čestitam Hapoelu na zasluženoj pobjedi. Očekivao sam da će doći do pada energije kod mog tima. Ogromna je bila potrošnja u toj prvoj utakmici koju smo dobili, a ja sam rekao da drugačije i ne bismo mogli da dobijemo ovakvog protivnika. U prvom poluvremenu, dok smo imali energije, držali smo se u egalu. Međutim drugo poluvrijeme je pokazalo određeni pad, pogotovo na poziciji 4, gdje Marko Jošilo i Edin Atić nisu igrači za ta mjesta, pogotovo kad igramo protiv igrača kakvi su Braimo i Tomas. Statistika pokazuje da u drugom poluvremenu mojim igračima nije dopiralo do glave, a to je sve plod manjka energije. Mozak u tim momentima ne radi kako treba, napravili smo mnogo grešaka u oba smjera. Statistika pokazuje i da smo u prvom poluvremenu imali više skokova od Hapoela, što je sigurno velika stvar, ali drugo poluvrijeme je to sve kompenzovalo", rekao je trener Bajić na konferenciji za novinare.

"Ostavili su srce na terenu, u onoj mogućnosti u kojoj su mogli. Čestitam im na tome, okrećemo se daljem takmičenju u Ligi šampiona. Ništa nije gotovo, sve je i dalje otvoreno. Treba se nadati da ćemo biti zdravi, da će se povrijeđeni igrači vratiti i da ćemo biti kompletni, da imamo širi roster. Teško je igrati ovakvo takmičenje sa malenim rosterom, kada nemate dobru pokrivenost pozicija, a uz to igramo i kvalitetno takmičenje kao što je ABA liga. Plašim se samo kakav nas ritam utakmica čeka i da ćemo ući u još veće probleme..."

Solidan učinak na ovom meču imao je Stefan Fundić, ubacivši osam poena i uhvativši sedam lopti.

"Imali smo dvije teške utakmice, u kojima nam je bila smanjena rotacija pod tablom. Obje utakmice su bile fizički iscrpljujuće, igrali smo sa šest-sedam igrača i mislim da se to i vidjelo u ovoj posljednjoj čevrtini, koja je i riješila utakmicu", rekao je krilni igrač Igokee.

Igokea će prvu narednu utakmicu odigrati u nedjelju od 17 časova, kada će ponovo u Laktašima, u derbiju 12. kola ABA lige, ugostiti Crvenu zvezdu.