Igrači Reala, Barse i Atletika prijete štrajkom

Fudbaleri koji nastupaju u španskoj LaLigi zaprijetili su štrajkom zbog plana da se ligaške utakmice igraju i u Sjedinjenim Američkim Državama.



Predstavnici igrača iz svih 20 klubova usprotivili su se planovima koje je LaLiga objavila prošle nedjelje.

LaLiga je potpisala 15-godišnji ugovor sa jednom američkom kompanijom bez konsultacija sa Unijom fudbalera (AFE), klubovima niti Fudbalskim savezom Španije.

Predvođeni Serhiom Ramosom iz Real Madrida i Serđom Busketsom iz Barselone, te Kokeom iz Atletiko Madrida i Hoakinom iz Real Betisa, igrači su se usprotivili igranju prvenstvenog meča u SAD i zapretili štrajkom.

"Igrači su bijesni, iznenađeni i protiv toga. To je jednoglasno. Fudbaleri ne žele da igraju u inostranstvu. Takve stvari se moraju raditi na razumniji način. Odluka ove veličine, koja se tiče igrača sudija, navijača donijeta je jednostrano i bez poštovanja. Znam da ima klubova koji su za i protiv ovog štrajka, ali ja predstavljam igrače. Potrudićemo se da ne dođe do te ekstremne mjere, ali ako nam to bude posljednja opcija štrajkovaćemo", rekao je predsjednik Unije španskih fudbalera David Angaso.

LaLiga je na meti kritika i zbog kasnih večernjih termina i sve češćih utakmica petkom i ponedjeljkom, za koje se smatra da utiču na pad posjete utakmicama.

Unija igrača i LaLiga imaju zakazan sastanak sljedećeg mjeseca.