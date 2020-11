Igrač San Marina vratio emociju igri: Rasplakao se i pokazao da fudbal nisu samo pare

Čak i u situaciji kada igrate za neku od ekipa poput Paname ili San Marina koje se reprezentativno nalaze na fudbalskoj margini.

Panama je prije dvije godine dala svoj prvi gol na Mundijalima, a u studiju se plakalo i skakalo od sreće kao da Panamci nisu izgubili meč od Engleza sa 6:1.

Dante Rosi, fudbaler San Marina pokazao je sličnu emociju nakon što je njegova reprezentacija drugi put zaredom u nekom takmičenju odigrala meč i - nije izgubila.

San Marino, poznat kao ekipa za "popravljanje statistike" jačih reprezentacija Evrope, odigrao je neriješeno protiv Lihtenštajna u oktobru, a u subotu uveče i protiv Gibraltara.

Dante Rossi, the rock solid wall in our defense, crying of happiness because he is so proud and grateful he can play for San Marino. This is what football is about, passion and emotion. We love you Dante. #SMRgib [source: @SanMarino_RTV] pic.twitter.com/gQJqXH8WRH

— San Marino fan account (@SanMarino_FA) November 15, 2020