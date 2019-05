U Banjaluci je danas održana Skupština ABA lige. O dešavanjima na skupštini za ATV je govorio predsjednik ABA lige Igor Dodik.

"Mi smo do sada četiri puta otkazivali skupštinu i rekli smo da je ovaj petak definitivno. Zvezda je prije tri dana tražila odgađanje zbog nagrade koju su primali u Beogradu, ali smo ih odbili iz razloga što smo morali da riješimo krucijalna pitanja koja su nas čekala na dnevnom redu. Mega Bemaks nije prisustvovala iz njima poznatih razloga, ali mi smo imali kvorum", rekao je Dodik.

Na današnjoj skupštini nije izglasano povjerenje menadžmentu lige.

"Po meni najveća stvar je što nismo izglasali povjerenje menadžmentu lige, što Krešimir Novosel i Žarko Čabarkapa više nisu direktor i sportski direktor ABA lige, a trajanje njihovog mandata će biti do 31.06. i moramo da izaberemo novog direktora i sportskog direktora. Po Pravilniku moramo da angažujemo renomiranu agenciju koja će da nam odredi imena, a onda ćemo da izaberemo od tih imena ko je adekvatan da vodi ligu", kaže Dodik za ATV.

Dodik kaže da su kazne Draganu Bokanu i Nebojši Čoviću male, ako se uzme u obzir šta se sve dešavalo u finalu ABA lige.

"Disciplinsko tijelo koje je izabrano na prošloj sjednici, ima mandat da odlučuje o kaznama ko ne poštuje Pravilnik lige i Čović i Bokan su kažnjeni sa po 10.000 evra, što je po meni mala kazna. O tome smo raspravljali i na skupštini, za ona sva dešavanja i rušenje ugleda lige trebale su drastično veće kazne da se odrede, ne samo za njih dvojicu, nego i za klubove", ističe Dodik.

"Imali smo određene razgovore sa Bartomeuom gdje je rečeno da on ne vidi razlog da se ne produži ugovor sa ABA ligom, no prošli vikend na F4 Evrolige on je rekao da će dobro da razmisli jer ovakve scene ne želi da vidi u Evroligi. Tamo se zna tačno koje su kazne i niko se ne igra sa tim stvarima", kaže Dodik.

Dragan Bokan je ranije napustio sjednicu, ali nije bilo nikakvo neslaganje kaže Dodik, nego je imao važnih obaveza u Podgorici.

Oko ulaska drugih klubova u ABA ligu, Dodik kaže da se danas nije raspravljalo jer nije dostavljana sva potrebna dokumentacija i da će se o tome raspravljati i glasati, kada i ako budu dostavljena sva dokumentacija.

O pričama da bi Priština mogla poslati zahtjev da se priključi ABA ligi, Dodik kaže da Srbija po Pravilniku ima maksimalno pet predstavnika i da ne postoji mogućnosti da se još jedan klub iz Srbije priključi ABA ligi.