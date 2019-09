Igokea uprkos odsustvu trenera spremna za početak ABA lige

Taman kada je Igokea kompletirala tim, a trener Aleksandar Trifunović počeo da radi na uigravanju i skalapnju kockica, desio mu se peh zbog kojeg će još neko vrijeme biti na poštedi. Trifunović je imao moždani udar i liječenje je nastavio u Beogradu.



Propustiće početak sezone, pa će njegovu ulogu preuzeti prvi pomoćnik Marko Barać uz nadzor sportskog direktora Vuka Radivojevića. Igokea je formirala zanimljiv tim koji bi predstojeće sezone mogao da bude tvrd orah za favorite.

"Svi znamo šta nas je zadesilo sa Trifom i to nas je malo poremtilo. Na svu sreću on je mnogo bolje, uz oporavak i posvećenost vratiće se poslu, ne treba ništa požurivati, bitno je da on ozdravi. Imamo desetak dana do početka, mislim da su svi svjesni koliko je liga ove godine jača. Sastavili smo tim sa nekoliko iskusnih i mladim igračima, prošli su dosta u karijerama i vjerujem da će biti dobro", rekao je Radivojević.

Nekoliko igrača trenutno ima problem sa virozom, ali to nije tolika velika stvar da bih izbacila iz ritma. Do poečtka ABA lige ostalo je desetak dana, ove godine Igokea ne igra na Superkupu u Zagrebu, ali je imala dovoljno jakih utakmica u prethodnom periodu. Dolaskom Trifunovića, promjenama u klubu i urađenim tokom ljeta, na neki način se promijenio i sistem.

"Imamo veće ambicije, drugačija je organizacija. I ja sam se povukao iz patika kako bi napravili u klubu ozbiljnu situaciju za naredne godine. Na čelu sa Igorom Dodikom doveli smo klub na ozbiljnu granu i to trebamo poboljšavati. Trifunović je postavio dobar rad i novi sistem, ozbiljnije smo igrače doveli pa ćemo vidjeti", dodao je Radivojević.

Prvi izazov u ABA ligi za Aleksandrovčane će biti Partizan. Crno-bijeli dolaze u Laktaše sa novim timom koji je pravljen da osvoji regionalno takmičenje i vrati se u Evroligu. Radivojević je označio vječite rivale kao favorite za finale, a do prvog kola, Igokea bi trebala da odigra još jednu kontrolnu utakmicu. Taj meč bi bio u nedjelju protiv FMP, ako ekipa Vladimira Jovanovića ispadne od Cedevita Olimpije u Superkupu.