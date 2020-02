Igokea savladala Krku i izborila opstanak

Košarkaši Igokee pobijedili su Krku rezultatom 92:82 u utakmici 19. kola ABA lige. Za Igokeu je ovo bila sedma pobjeda u sezoni kojom su Aleksandrovčani i matematički osigurali opstanak u ligi. Prvo ime utakmice bio je Rašad Von koji je postigao 34 poena od čega 25 u prvom poluvremenu.

Trojkom Đape Krka je otvorila meč, a gostujući rim imao je prednost i od 5:2. Koševima Ilića i Vona domaći tim prelazi u vođsrtvo, a ovaj drugi u potpunosti je obilježio prvu dionicu. Von je za tri poena šutirao pet od pet završivši prvu dionicu sa 15 poena. Još dve trojke za Igokeu dodali su Evans i Grin, a sjajnu šutersku dionicu domaći tim materijalizovao je sa 11 poena viška nakon deset minuta (30:19)

Gosti drugi period otvaraju serijom 7:0, prilaze na samo četiri poena zaostatka (30:26), a ovu seriju prekida je Evans sa dva poena i dodatnim bacanjem. Prišla je Krka i na minus tri (36:33), međutim na krilima raspoloženog Rašada Vona ponovo odvojila na plus devet (47:39), ali za minut i 15 sekundi u završnici druge dionice Krka se serijom 7:0 ponovo vraća u meč i smanjuje prednost igkee na samo dva poena (47:45).

Definitivno prvo ime nakon 20 minuta igre bio je Igokein Rašad Von koji je postigao 25 poena.

Jošilo poslije ofanzivnog skoka, na otvaranju drugog poluvrmena pogađa za Krku poslije ofanzivnog skoka za izjednačenje 47:47, ali Vulić odmah odgovara poenima i dodatnim bacanjem. Kontrolisala je Igokea rezultat i u trećoj četvrtini, imala prednost od 62:56, a onda je Krka serijom 8:0 prešla u vođstvo na minut i 59 sekundi do kraja treće dionice. Ovo je bilo drugo vođstvo Krke, a prvo je imala na početku meča (3:0, 5:2). Evans je u narednom napadu pogodio jedno od dva bacanja, a onda je Balažić povećao na plus tri. Još dva slobodna bacanja ubacio je Evans pa je u poslednju četvrtinu Krka ušla sa jednim poenom prednosti.

Odmah na početku poslednje dionice Sava Lešić pogađa za novu prednost Igokee, ali odmah sa dva poena uzvraća Balažić na drugoj strani. Nastavila je Igokea sa serijom trojki, ovaj put precizan je bio Evans (70:68). Više od minut ovaj rezultat je stajao na semaforu, tri vezane tehničke greške napravila je Krka u napadu, a onda je Simeunović zakucao i vrtio Igokeu četiri poena prednosti (72:68). Nastavljena je serija Igokee do vođstva 77:68. Još jednom se Igokea odvojila na devet poena viška ali Jošilo i Lapornik sa pet vezanih poena ponovo vraćaju goste na minus četiri (79:75). Poslije tajm-auta koji je pozvao trener Igokee Dragan Bajić Krka ponovo prilazi na samo dva poena ali na drugoj strani Simeunović pogađa trojku za 82:77. Sa pet poena viška Aleksandrovčani ulaze u posljednja dva minuta Poslije edne sporne lopte i sudijskog podbacivanja Igokea dolazi do lopte, a Jošilo na 1,22 minuta do kraja, na polovini domaćeg tima faulira Grina koji pogađa dva bacanja za plus sedam, a onda je Igokea stigla i na deset poena viška poslije koševa iz igre i dodatnog bacanja Evansa. Ovo je bila dovoljna rednost za miran kraj Aleksandrovačana.