Igokea putuje u Čačak na megdan Borcu

Pred košarkašima Igokee je novi izazov u ABA ligi. Tim Dragana Bajića u subotu gostuje u Čačku ekipi Borca. U prošlom kolu, tim Marka Marinovića savladao je Krku, dok je Igokea u debriju bila bolja od Cedevita Olimpije.

Iako se Borac bori za opstanak u regionalnom takmičenju iz Igokee poručuju da ih neće potcijeniti. Trener Bajić pohvalno je govrio o narednom rivalu.

"Ekipa Borca je tim koji igra dobru košarku, to je tim koji sigurno želi da izbori opstanak u ABA ligi ove sezone i da igra i naredne sezone. To je tim koji je u prošlom kolu ubjedljivo dobio Krku u Novom mestu. Sigurno će sa puno samopouzdanja ući u ovu utakmicu, naravno želeći što prije da dođu do svog cilja, a to je opstanak u ABA ligi. Ja kao trener respektujem taj tim i kolegin rad. Taj tim igra dobru košarku tokom čitave sezone, u mnogim momentima nisu imali ni sportske sreće", istakao je Bajić.

Dodaje da u meč moraju ući sa ozbiljnim pristupom i fokusirano, ako žele da nastave da pobjeđuju. I Džeki Karmajkl zna da moraju da budu na nivou koji ih krasi tokom cijele sezone.

"Igramo protiv Borca iz Čaka ovog vikenda koji je veoma dobar tim, dobri su u odbrani. Naš tim je spreman za novi izazov, moramo biti fokusirani ako želimo pobjeđivati posebno na strani. Imamo metu na leđima zbog naše timske igre. Igrali smo dobro tokom sezone a isto tako moramo i nastaviti posebno u odbrani i da izvršimo sve zadatke koji su nam postavljeni", izjavio je Karmajkl.

Utakmica se igra u subotu u 19 časova.