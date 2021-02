Igokea protiv Bosne za finale Kupa Mirza Delibašić

Petak i subota u laktašima rezervisani su za završni turnir Kupa Mirza Delibašić. U prvom polufinalu, sutra u 17 časova sastaju se branilac trofeja Spars i Široki. U drugom polufinalu u 20 časova igraće Igokea i Bosna.

Trener Dragan Bajić ponavlja da oni ne gledaju ime protivnika, već da u svaki meč ulaze jednako maksimalno ozbiljno. Nada se da će trofej Kupa biti vraćen u njihove vitrine.

„Činjenica je da smo mi favoriti u ovoj završnici Kupa, ali to ništa ne znači. Bila bi prava stvar da sve ove dobre igre koje smo pružali i kroz ABA ligu i FIBA Ligu šampiona krunišemo još jednim trofejom i to Kupa BiH. Ono što me malo brine je veliki broj utakmica u proteklom periodu i umor. Skraćena nam je rotacija zbog nekih povreda, ali ja vjerujem da ćemo utakmicu sa Bosnom odigrati maksimalno ozbiljno i plasirati se u finale“, izjavio je trener Igokee Dragan Bajić.

Prošle godine Igokea je u finalu poražena od Sparsa.

Dalibor Ilić smatra da neće biti laka utakmica, jer nakon sjajnih partija njegovog tima, kaže svi žele da pobijede Igokeu.

„Izaći ćemo sa maksimalno ozbiljnim pristupom. Daćemo sve od sebe da vratimo Kup. Sigurno da neće biti lako, ali sa ozbiljnim pristupom i koncentracijom vjerujem da možemo do cilja“, rekao je Ilić.

Finale Kupa Mirza Delibašić igra se u subotu u 17 časova.