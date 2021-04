Igokea preko Crvene zvezde osigurava plej-of

Dva kola ostala su do kraja ligaškog dijela ABA lige, s tim da većina klubova ima još da odigra i zaostale utakmice. Naredni ispit za izabranike Dragana Bajića je Crvena zvezda, a trijumfom bi osigurali plej-of. Prvi meč dva tima završen je ubjedljivom pobjedom Igokee, ali se od tada mnogo toga promijenilo. Svjestan je toga i trener Bajić, koji ulogu favorita prepušta crveno-bijelima.

"Zvezda je tim za respekt, to je tim koji ima najviše ciljeve u ABA ligi. Ono što ja očekujem od svojih momaka, to je da pružimo što jači otpor favorizovanom protivniku. Znamo gdje je Zvezda najjačakada je u pitanju njihova igra, krasi ih sigurna ta defanziva i pritisak po čitavom terenu, napadački su jako potentni i prijete sa svih pozicija. Međutim ja očekujem jedan dobar odgovor od svog tima, da odigramo jednu dobru utakmicu, rastrčanu ida odgovorimo na igru Zvezde na najbolji način. Ono što me brine to je sastav na koji ću moći da računam, imamo neke igrače koji su povrijeđeni i nećemo konkurisati u punom sastavu u toj utakmici", izjavio je Bajić.

Utakmica Crvena zvezda- Igokea igra se sutra u 17 časova, uz direktan prenos na našem programu. Plan ABA lige je da se sve zaostale utakmice odigraju prije poslednjeg kola. Tako će Igokea prvo gostovati Budućnosti u odloženom meču šestog kola, dok u zadnjem dočekuje Mornar.