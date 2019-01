Igokea "otvara" 2019. godinu u Podgorici

Košarkaši Igokee, prvu utakmicu u 2019. godine odigraće u Podgorici, protiv evroligaške ekipe Budućnosti. Minule dane, tim Dragana Nikolića proveo je radno, lišen novogodišnje euforije, s ciljem što bolje pripreme za duel u "Morači", ali i dalja iskušenja u ABA ligi.

Nikolić hvali igrače, kaže da su dobro trenirali i da je sada na njima da uloženi trud naplate na terenu.

"Pokušavamo da sprevedemo u djelo neke zamisli. Igrači kao profesionalci to moraju da rade, a videćemo kako će to da izgleda na terenu. Nama je najteži protivnik raspored do kraja šampionata, ali biće mi drago da igrači pokažu karakter i uz talenat koji je neosporan vidjećemo dokle ćemo da doguramo", istakao je Dragan Nikolić, trener KK Igokea.

Tomislav Zubčić, kaže da je ekipa usvojila košarkaške ideje trenera Nikolića, i da ima jasan cilj - da do kraja sezone, pokaže da dosadašnji rezultati u ABA ligi, pet pobjeda i osam poraza, nisu ogledalo kvaliteta koji tim Igokee posjeduje u ovom trenutku.

"Znamo da smo sami sebe, svojom krivicom doveli u situaciju, u kojoj smo bili do prije nekoliko sedmica. Na nama je da u narednim utakmicama vratimo povjerenje čelnika kluba i da sami sebi damo dodatni vjetar u leđa sa novim trenerom. Moramo da odradimo sezonu do kraja, maksimalno dobro, onako kako znamo i možemo, i mislim da neće manjkati ni pobjeda u velikim utakmicama", istakao je Tomislav Zubčić, KK Igokea.

Nakon više od pola pređenog puta ove sezone, u abaligaškom karavanu, neporažena Crvena Zvezda se osamila na vrhu, bitka za preostala mjesta u plej ofu ne jenjava, dok se poprilična gužva stvorila od 5. do 12. pozicije pa će svaka pobjeda do kraja ligaškog dijela - biti zlata vrijedna.

Za Nikolića ništa neočekivano, sem potvrde priča s početka sezone da će, ova, u ABA ligi, biti najujednačenija unazad nekoliko godina.

"Za svaku ekipe je dobra jedna stvar - da sudbinu ima u svojim rukama. Ideš na teren, igraš četrdeset minuta, pa vidiš šta ćeš da dobiješ. Stvarno jedan utakmca donosi dosta toga. Pretpostavljam da ćemo i mi "uloviti" jednu utakmicu koja bi nam bila dragocjena za neki naš konačan plasman. Svim ekipa na prvom mjestu, više od pola lige razmišlja tako, je da "sačuva glavu" i abaligaški status", istakao je Dragan Nikolić, trener KK Igokea.

Dvoboj u "Morači", zakazan je za nedjelju od 17 časova, a po povratku u Laktaše, košarkaši Igokee, neće imati previše vremena za predah, jer već 12. januara na svom terenu, dočekuju lidera ABA lige, ekipu Crvene Zvezde.