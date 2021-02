Igokea osmi ili Sparsi drugi put

U finalu Kupa BiH u subotu igraju Sparsi i Igokea.

Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u kojem je sarajevska ekipa došla do prvog trofeja. U Igokei koja je do sada sedam puta bila najbolja u ovom takmičenju žele da vrate trofej u svoje vitrine. Prije pet dana su osvojili Kup Republike Srpske i sada žele i do trofeja pobjednika Kupa Mirza Delibašić.

“Sigurno da smo favoriti, ali vidjeli ste kako je bilo prošle godine, s tim da smo mi prošle godine imali puno utakmica i stigao nas je umor baš kad to finale bilo, međutim sigurno su nas zasluženo pobijedili i osvojili pehar. Mi imamo veliki broj utakmica. Oni imaju dosta kvalitetnih i talentovanih igrača. Tu je i trener Miodrag Kadija sa kojim sam ja radio, dobro poznajem koliko zna košarku. Sigurno nam neće biti lako i oni će tražiti šansu. Ja ću tražiti maksimalan pristup svojih košarkaša i nadam se da ćemo osvojiti trofej”, rekao je trener Igokee Dragan Bajić.

Miodrag Kadija je u karijeri vodio Igokeu. Svjestan je činjenice da je tim njegovog nekadašnjeg igrača Dragana Bajića favorit.

“Nama je cilj bio da uđemo u finale i dođemo do utakmice sa najvećim favoritom Igokeom. Sigurnono da je sad iluzorno pričati o finalu pogotovu što su dvije utamice u dva dana. Nadam se da ćemo dati maksimum pa šta bude. Igokea ove sezone igra sjajno na svim frontovima i sigurno da će biti iizuzetno teško”, rekao je Kadija.

Finale je na programu u subotu od 17 časova.