Poraz Igokee od Mornara

Zbog povrede na jednom od treninga, Džeki Karmajkl nije bio na raspolaganju Draganu Bajiću i stručnom štabu Igokee. Kada se tome doda da Nikola Jovanović još uvijek nije spreman da se vrati na parket, a Dalibor Ilić je tek protiv Crvene zvezde zabilježio prve minute poslije povrede, onda je jasno da su Aleksandrovčano imali jako težak posao u Baru.

