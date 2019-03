Igokea izborila opstanak u ABA ligi

Zadar je utakmicu otvorio serijom 5:0, Igokea je stigla do izjednačenja, a onda su gosti imali novo vođstvo 7:5. Uzvratila je Igokea serijom 9:0 za vođstvo od 14:7, a nakon prvih deset minuta Aleksandrovčani su imali višak od 12 poena, vodili su rezultatom 26:14.

U drugu dionicu Aleksandrovčani su ušli izuzetno jako i demonstrirali su košarku koja se od njih očekuje cijele sezone, iz minuta u minut su povećavali prednost, a "alej-up", vjerovali ili ne, bila je jedna od najčešćih akcija, u izvedbi Save Lešića i Latavijusa Vilijamsa.

Na trijumfalan načun, sjajnim "alej-upom" koji su izveli Musić i Ilić Aleksandrovčani su okončali drugu četvrtinu koju su dobili sa 35:25, pa su sa 22 poena viška otišli na odmor.

Gotovo tri minuta Igokea je bila bez poena u drugom poluvremenu što je bio nagovještaj nešto lošije igre domaćeg tima. Igokea je ovu četvrtinu izgubila sa 23:18 međutim velika zaliha poena iz prvog poluvremena pa je Igokea ipak uša u odlučujućih deset minuta sa prednošću od 17 poena.

Great cooperation by @BCIgokea big men! Sava Lešić & Latavious Williams, ladies and gentlemen! #ABALiga pic.twitter.com/pT2IsL8wAY

Serijom 9:0, na šest i po minuta do kraja, Zadar dolazi na minus deset poena razlike 81:71, ali ovu seriju prekida Danilo Anđušić poslije tehničke greške koju je zaradio Lovre Bašić. Pokupao je u narednom posjedu Adamović pogoditi trojku, nije pogodio, a sa druge strane pogađa Luka Žorić za prilazak na minus devet, a potom Planinić sa linije slobodnih bacanja dodatno smanjuje razliku Igokee (82:75).

Uslijedio je period u kojem je Igokea promašila veliki broj šuteva i pravila greške, ali kada je Zadar krenuo po smanjenje prednosti na ispod pet poena, Lovre Bašić napravio je veliku grešku. Musić je uspio da mu oduzme loptu, a Bašić je napravio nesportsku ličnu. Nakon poena Musića i koševa Lukovića Igokea je ponovo uspjela da se odvoji na devet poena (85:76) na četiri minute i 15 sekundi do kraja.

Zadar je ponovo smanjio na sedam poena, a onda Musić preko ruke pogađa trojku i donosi Igokei ponovo dvocifrenu prednost.

First half recap brought to you by @BCIgokea young guns Novak Musić & Dalibor Ilić! WOW! #ABALiga pic.twitter.com/bNoFAo96Hj

— ABA Liga (@ABA_League) March 17, 2019