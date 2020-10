Igokea ispustila pobjedu protiv Limoža

Košarkaši Igokee poraženi su od Limoža u utakmici 1. kola FIBA Lige šampiona rezultatom 80:75. Bila je Igokea bilzu iznenađenja, igrala odlično u nekim momentima, ali na kraju je ipak doživjela poraz.

Sa blagom inicijativom Limož je otvorio utakmicu i u prvom dijelu prve četvrtine imao prednost.

Ilić je izjednačio na 13:13 tri minuta prije isteka prve četvrtine. Serijom 4:0 Limož se vratio u vođstvo, a onda su Jovanović sa dva poena i Klemons trojkom doveli Igokeu do prednosti, a sa jednim poenom viška Aleksandrovčani su završili prvu dionicu (20:19).

Uspio je tim Dragana Bajića da održi ovu prednost i u drugoj četvrtini.

Na šest minuta do kraja treće četvrtine Igokea se, trojkom Talića, odvaja na sedam razlike 55:48. Uspio je Limož do kraja treće četvrtine da istopi prednost Igokee i priđe na samo jedan poen na 30 sekundi razlike, Marko Jošilo sa dva bacanja dovodi Aleksandrovčane na tri poena viška da bi Ginard trojkom u posljendjoj sekundi trojkom donio izjednačenje (61:61).

Isti igrač trojkom otvara posljednju četvrtinu, a nakon toga Igokea odgovara serijom 6:0 koševima Jovanovića i Pota ponovo prelazi u vođstvo. u posljednjih pet minuta Aleksandrovčani ulaze sa plus četiri poena (70:66). Lang trojkom vraća Limož u igru, međutim, Voler na drugoj strani uspijeva da iznudi tri bacanja ali je pogodio samo jedno za 71:69.

Na 1:58 do kraja Fil Skrub je izjednačio na 71:71, a onda dodatnim bacanjem dovodi domaći tim u vođstvo. Naljepšim potezom na meču, sjajnom akcijom Klemonsa i zakucavanjem Ilića Aleksandrovčani ponovo prelaze u vođstvo.

Na minut i po do kraja Botsijel ponovo pogađa, a onda isti igrač ponovo kažnjava grešku Igokee i svoj tim na 59 sekundi do kraja odvodi Limož na plus tri. Igokea je pokušala trojkom da izjednači, čak tri posjeda je imala Igokea, dva puta je za Klemons pokušao za tri poena, jednom Voler ali se rezultat nije promijenio.

Išla je Igokea na faul, a onda je De Markus Nelson 20 sekundi prije kraja pogodio dva bacanja. Pogodio je Voler na 15 sekundi do kraja, a onda je Igokea potrošila sedam sekundi do kraja do faula, Skrub je pogodio dva bacanja i riješio pitanje pobjednika.

(Srpskainfo)