Košarkaši Igokee poraženi su u prvoj utakmici polufinalne serije ABA lige. Crvena zvezda slavila je u Beogradu 76:61.



Domaći tim prelomio je meč sredinom poslednje četvrtine, u kojoj Igokea nije uspijevala da dođe do koša. Postigli su svega šest poena. Do tada, gledali smo veoma zanimljivi i izjednačenu utakmicu.

Najefinaksniji u pobjendičkom timu bio Džordan Lojd sa 21 poenom.

Kod Igokee Edin Atić bio je jedini dvocifreni. Postigao je 15 poena.

Naredni meč igra se 7. maja u Laktašima. U finale će tim koji prvi dođe do dvije pobjede.

TOK MEČA

Četvrta četvrtina

Loše je Igokea ušla u poslednjih deset minuta. Dozvolila Zvezdi da postigne neke lake poene i sredinom poslednje dionice ode na najvećih plus osam. Uslijedio je nesportski faul Simonovića, a Jošilo je pogodio oba bacanja.

Na četriri minuta do kraja Crvena zvezda otišla je prvi put na dvocifrenu prednost 72:60. Sa druge strane Igokea nije imala rješenja u napadu, a i veoma brzo je ispunila bonus. Zvezdini igrači su to "kažnjavali" sa linije penala. Do kraja je tim Dejana Radonjića samo povećao razliku i došao do vođstva o 1:0 u polufinalnoj seriji.

Treća četvrtina:

Nakon pola sata igre Zvezd ima minimalnu prednost 56:55.

Na startu drugog poluvremena nekoliko promašaja na obe strane. Prve poene u trećoj četvrtini postiže Volden, pa Atić pogađa za 41:44. Zvezda je promašila četiri trojke u prva tri minuta treće četvrtine. Problem za Igokeu su četiri lične greške Ilića već sredinom treće dionice.

Edin Atić i dalje najefikasniji kod Igokee sa 14 poena. Jovanović je ubacio devet uz pet skokova. Kod Zvezde Branko Lazić postigao je deset poena.

Očekuje nas oslučujućih deset minuta.

Druga četvrtina:

Veoma zanimljiva prva utakmica polufinala između Crvene zvezde i Igokee. Na poluvremenu Igokea ima prednost 42:39.

Konstanto je egal, nijedna ekipa ne uspijeva da se odlijepi. Najveća prednost koju je jedna ekipa imala je šest poena.

Igokea serijom 9:0 dolazi do vođstva 39:33, na minut do kraja. Zvezda uzvraća serijom 6:0, a Karmajkl zakucavanjem stavlja tačku na prvo poluvrijeme.

Igokea ima 15 asistencija naspram šest Zvezde. Igosi su pogodili i sedam trojki iz 16 pokušaja.

Najefikasniji kod Igokee je Edin Atić sa devet poena, koliko je Lojd ubacio za Zvezdu.

Prva četvrtina:

Nakon uvodnih deset minuta igre Crvena zvezda-Igoke 20:20.

Tvrd početak meča, uz nekoliko izgubljenih lopti na obe strane. Zvezda je tokom većeg dijela prve četvrtine imala blagu prednost, ali Jovanović košem u poslednjim sekundama izjednačio. Statistički gledano Igokea ima više asistencija i ukradenih lopti.

Kod Zvezda Volden je postigao šest poena, koliko i Atić na drugoj strani.

Pred početak meča treneru Igokee Draganu Bajiću uručeno je priznanje za najboljeg trenera ABA lige.

U regularnom dijelu sezone Igokea je deklasirala crveno-bijele na domaćem parketu, dok je u Beogradu Zvezda slavila 69:66.