Igokea održava dvocifrenu prednost

U trećoj četvrtini vidjeli smo igru sličnu iz prvog dijela. Ovaj dio igre Igokea je izgubila 18:20, pa je pred posljednji dio igre rezultat 66:49.

Dobra igra Igokee u odbrani i brza tranzicija iz koje po pravilu dolaze laki poeni. Gosti su nastojali da ubrzaju igru i sustignu prednost, ali su igrači Igokee odbili sve nalete Splita i konstantno održavaju dvocifrenu prednost.

Atić je i dalje najefikasniji stijelac sa 15 poena, dok je još uz njega dvocifren i Dalibor Ilić sa 10.

U ekipi Splita razigrao se Sani Čampara (12p).

Nakon prvog dijela igre Igokea vodi rezultatom 48:31.

Sjajna druga četvrtini za igrače Igokee. Odlična igra u odbrani iz koje su dolazili laki poeni iz tranzicije. Igrači Dragana Bajića pronalazili su rješenja i u igri "pet na pet", a domaće igrače služio je i šut sa distance.

Atić je najefikasniji igrač meča sa 10 poena, Pot je dodao 8, a Ilić 7 poena.

Sa 7 poena Vranković je najefikasniji u ekipi Splita.

Nakon prvih 10 minuta igre košarkaši Igokee vode rezultatom 21:17. Gosti iz Splita vodili su sa šest razlike u jednom trenutku, ali se se izabranici Dragana Bajića vratili u meč prije svega dobrom odbranom.

Atić je najefikasniji igrač Igokee sa 7 poena, a prati ga Klemos sa 6.

Za Split Marić je postigao 5, a Ukić 4 poena.

