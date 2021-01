Sjajna igra Igokee u drugom poluvremenu: Od "-16" do pobjede

Košarkaši Igokee savladali su Krku rezultatom 77: 64.

IV četvrtina

Igokea je nastavila sa igrom iz treće dionice. Dobili su ovaj dio igre 20:10 i na kraju došli do ubjedljive pobjede.

III četvrtina

Sjajan treća četvrtina Igokee. Ekipa Dragana Bajića dobila je ovaj period igre rezultatom 23:7 i preuzela vođstvo nakon tri četvrtine 57:54.

Igokea je zaigrala sjajno u odbrani, a iz dobre odbrane prednost Krke od +16 ,koliko je iznosila na početkom ove dionice, se istopila.

II četvrtina

Krka je i u drugoj dionici nastavila sa sjanim šutem za tri poena koji im je donio dvocifrenu prednosti na poluvremenu (47: 34)

Igrači ekipe iz Novog Mesta pogodili su 11 trojki iz 19 pokušaja, a gdje je Lapornik počenu u prvoj četvrtiti, Stipčević je nastavio. Iskusni Hrvat je pogodio čak četiri trojke.

On je ujedno i najefikasniji igrač sa 12 poena, dok Igokeu predvodi Jošilo sa 9 poena, a Talić je dodao 6.

I četvrtina

Nakon prvih deset minuta meča, gosti iz Slovenije vode rezultatom 23: 20.

Krka je bila odlična u prvoj dionici, u kojoj su pogodili pet trojki iz 10 pokušaja. Na krilima sjajnog Luke Lapornika, Krka je imala i 8 poena prednosti, ali se domaćini vraćaju u finišu i preko Jovanovića i Fundića dolaze do -3.

Upravo je Lapornik najefikasniji igrač prve dionice sa 8 poena. Fudnić, Atić i Karmajkl su potigli po 4, a Jošilo i Jovanivić po 3 poena.