Ibrahimoviću rekao da je nosonja pa zažalio. Spasio ga je bijesni Murinjo

Bivši defanzivac Manchester Uniteda Marcos Roho dao je intervju za Infobae u kojem je govorio o svom vremenu na Old Traffordu, a poseban segment posvetio je Zlatanu Ibrahimoviću.

Detaljno je opisivao brojne rasprave s Ibrahimovićem, a posebno je naglasio jednu u kojoj je Šveđanina nazvao nosonjom pa ga je Murinjo spašavao.

"Ibrahimović je čovjek koji želi sve lopte. Vodili smo 1:0 na Old Traffordu i dominirali, ne sjećam se s kime smo tačno igrali. Ja sam bio na štoperu i izašao sam visoko s loptom. Ibrahimović se povukao da mu dam loptu, a lijevo je slobodan bio Pogba pa sam dodao njemu. Zlatan me počeo psovati", govori Roho pa dodaje:

"Ja sam mu odgovorio i rekao sam mu da je nosonja te da začepi. Glasno smo se svađali. Na poluvremenu smo otišli u svlačionicu, ja sam sjeo na svoje mjesto i počeo mijenjati kopačke, a onda je on ušao u svlačionicu. Udario je nogom u nešto i došao do mene. Pitao me šta sam mu to rekao pa sam ustao i pitao ga istu stvar. U sebi sam se nadao da će nas neko razdvojiti, znao sam da me može ubiti. Murinjo je bijesan uletio u svlačionicu, letjele su boce i sve je prestalo. Pobijedili smo i prošli dalje."