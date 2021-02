Ibrahimović postigao 500. gol u karijeri, pogledajte majstoriju

U 21. kolu italijanske Serije A na San Siru u kojem je Milan domaćin Krotoneu domaćin je poveo u 30. minutu golom Zlatana Ibrahimovića, a riječ je o istorijskom pogotku.

Naime, bio je to 500. gol koji je Ibrahimović dao u svojoj klupskoj karijeri.

Bila je riječ o sjajno akciji u kojoj su Ibrahimović i Rafael Leao malofudbalskom akcijom i sjajnim duplim pasom izbacili iz igre čitavu obranu, a švedski napadač sigurno je realizovao šansu.

🌟 There it is! The 500th goal of Zlatan Ibrahimovic's club career, and what a finish...pic.twitter.com/enqa2EpjU0