Ibrahimović optužen da je 2011. godine ubio lava i preparirao ga kao trofej

Ibrahimović se u svojim javnim istupima često opisivao kao lav, čak ima i veliku tetovažu lava na leđima.

Prema pisanju švedskog lista Expressen, Ibra se tereti da je 2011. godine ustrijelio lava u Južnoj Africi i da je potom čeljust, lobanju i kožu kao trofej odnio u Švedsku gdje ga je preparirao.

Zlatan je navodno dobio dozvolu za lov 2010. godine, ali otkrivena priča izložila ga je raznim kritikama u njegovoj zemlji. Prema švedskim medijima, 82 švedska lovca pokušala su kući odnijeti trofej, uključujući Ibrahimovića, koji je uspio u tome.

Švedski list kontaktirao je Ibru za komentar, ali nije dobio odgovor.

Lavovi su službeno klasificirani kao ugrožena vrsta, ali lov na lavove u Južnoj Africi je legalan, sve dok su ispravne izadne lovačke dozvole.

U Južnoj Africi, naime, dozvoljen je lov na lavove uzgojene u zatočeništvu. To su životinje uzgojene s isključivim ciljem da budu plijen lovcima.

— MailOnline Sport (@MailSport) April 5, 2021