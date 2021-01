Ibrahimović nevjerovatnim tekvando zagrijavanjem protiv Torina postao viralni hit

Premalo je bilo vremena da nešto više uradi na terenu, ali je zato "zablistao" na zagrijavanju nevjerovatnim načinom zagrijavanja.

Ibra se na svoj način, tekvando pokretima istezao pored aut-linije i to pored glave svog saigrača koji je ostao u čudu. Svakako, bilo je to jedno od najbizarnijih i najrizičnijih zagrijavanja koje ćete ikada vidjeti pa je Zlatan vrlo brzo postao viralni hit.

Incredible warming up

a father has returned to carry his children

Welcome back @Ibra_official #forzaMilan pic.twitter.com/H563fCAfKV

