Ibrahimović helikopterom sletio na trening: "Stiže predsjednik"

Naime, njime se vraćao iz Monaka, a na svom Instagramu legendarni je Šveđanin stavio naslov: "Stiže predsjednik."

Inače, u Monaku su se Zlatan Ibrahimović i Đanluiđi Donaruma sastali sa svojim menadžerom Minom Raiolom. Tema razgovora je, dakako, budućnost švedskog napadača i mladog italijanskog golmana u Milanu.

📱 @Ibra_official on Instagram...

🗣 "The president is coming."

😂🔴⚫ pic.twitter.com/f620uP8UT7

— SempreMilan (@SempreMilanCom) July 27, 2020