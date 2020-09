I to se desilo u Švicarskoj, protesti protiv Rođera Federera u njegovom rodnom gradu

Švicarski mediji puni su naslova o Federeru, a ovog puta ne puni rubrike svojim teniskih uspjeha. Borci za ekologiju i zaštitu životne sredine nosili su na početku kolone veliki transparent sa natpisom “Rodžer, probudi se”.

Ljudi na čelu kolone nosili su teniske rekete, dok je transparent napravljen na teniskoj mreži.

Swiss trial of climate activists acquitted for trespassing in #creditsuisse opened at appeals court today. No audience besides reporters due to #COVID19 to disappointment of their supporters #RogerWakeUp #ClimateChange pic.twitter.com/o38zyMG3jY

— Emma Farge (@REUTERSFARGE) September 22, 2020