"I ja bih ovo pogodio": Roma odreagovala na komentar navijača, poslali ga na teren da pogodi

Naime, navijač Marko je u komentarima ispod videa na Rominoj stranici napisao: "To bih i ja zabio."

Odgovorni iz Rome su mu rekli da je nasumičnim odabirom odabran kao VIP gost na sljedećoj prvenstvenoj utakmici. Klupskim automobilom je stigao na Olimpiko i nakon toga je bio smješten na savršeno mjesto uz teren te čekao početak susreta.

U jednom trenutku je video Underovog pogotka pokazan na videozidu, a potom i komentar Marka, kojeg je spiker preko razglasa pozvao da dokaže da bi i on to zabio.

Hostesa mu je donijela dres s brojem 17 i imenom Marko pa se navijač uskoro zaista pojavio na terenu Olimpika, prenosi "Klix.ba".

Kreirana je identična situacija u kojoj je bio Under, ali Marko ni u jednom od tri pokušaja nije uspio da postigne pogodak pa je obećao da više nikad neće napisati takav komentar.

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!

But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! 🙈#ForTheFanspic.twitter.com/nCEEqpI6nO

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 11, 2019