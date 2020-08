“Hvala na svemu Vlade, vreme je za rastanak”

Ne samo loši rezultati, već i očajna igra uz potpuno odsustvo pobedničke atmosfere Sakramento Kingsa stavili su pod lupu i poziciju Vlada Divca u tom klubu.

Legendarni košarkaš je postao generalni menadžer kluba iz prestonice Kalifornije prije pet godina, ali dosad nije uspio da vrati tim tamo gdje je on bio za vrijeme njegove igračke karijere.

I za sada ne postoje izgledi da će to biti slučaj. Bar ne u ovoj sezoni.

Autor portala Kings herald Brajant Vest ističe da je Divac uvijek bio jedan od njegovih omiljenih igrača Kingsa, ali i da bi ga cijenio više ukoliko bi priznao istinu – da on nije čovjek koji može da vodi reizgradnju tima.

“U idealnom svijetu Divčeva priča u Sakramentu ne bi tekla ovako. Vratio se u Sakramento 2015. godine sa plemenitim zadatkom, da završi ono gdje je stao kao igrač i da donese titulu u Sakramento. To je bio njegov cilj i sve je stavio na sebe. Bio sam oduševljen, nije postojao bolji scenario od toga za navijača Kingsa. Lider tima koji su činili Kris Veber, Peđa Stojaković, Rik Adelman dolazi u klub posle devetogodišnje katastrofe? Ne bi bilo ništa ljepše od scene u kojoj Divac stoji pored komesara Adama Silvera sa trofejem šampiona NBA lige…”, piše Vest.

Ipak, pet godina kasnije…

“Jasno je da Divac ne igra ulogu koju bi trebalo da igra u pobjedničkoj organizaciji. Sigurno za njega postoji neko mjesto, pozicija direktora ili globalnog ambasadora, neka pozicija na kojoj bi mogao da materijalizuje svoj šarm i personaliti. Ali, da bude suvjereni donosilac odluka? Ne…”

Vest ističe da je pet godina dovoljno da se vidi da timu treba novo usmjerenje.

“Istorija nam pokazuje koliko je težak put za franšize sa malim tržištem da uđu u trku za titulu. Vlade je promašio većinu velikih odluka i mnogo više malih. Angažovanje Luka Voltona za trenera je možda bila njegova posljednja šansa da napravi veliku odluku, ali su obojica nastavili da gube, na dnevnom nivou. Tim je u Orlandu dobio Voltonov izgubljeni pogled u daljinu, a nijedan igrač nije postao bolji nego u eri bivšeg trenera Dejva Jejgera”.

Autor dalje razmatra ulogu Voltona.

“Dobro je imati trenera koji ima dobar odnos sa igračima, ali ne i trenera koji će posle dvije očajne utakmice reći – opustite se i uživajte u onome što radite. Ne moramo da se čudimo zašti Kingsi ne igraju jaku, fizičku i spremnu košarku”.

Nije sve tako crno i autor u tekstu izdvaja jedan dobar potez, izbor Dierona Foksa na draftu.

“On je talenat na Ol-star nivou koji bi mogao da vrati tim na staze uspjeha, ali to ne može sam. Foks nije igrač koji će nositi lošu ekipu i očajnog trenera do plej-ofa. Badi Hild i Bogdan Bogdanović su obećavali da će biti dobri saigrači Foksu, ali se muče u Orlandu pod Voltonovim vođstvom. Samo trojica od osmorice pikova prve runde u Divčevoj eri su uspjeli da stignu do tima, Heri Džajs možda neće ostati tu, a ne zna se kada će Marvin Begli uspjeti da se oporavi od povrede. I to nije Divčeva krivica”.

Ali, krivica je…

“Šanse za uspjeh obnove tima su vjerovatno okončane 21. juna 2018. godine kada su Divac i kompanija odabrali bilo koga umesto Luke Dončića. Biće beskrajna, besmislena rasprava o tome koliko bi MVP kandidat bio dobar u Sakramentu i to je istina jer bez iskusnog, elitnog trenera poput Rika Karlajla, Luka vjerovatno ne bi tako brzo dostigao vrhunac. Navijači mogu da govore o tome da li bi se on uklopio sa Foksom, ali ne postoji logičan argument da generalni menadžer propusti priliku da uzme igrača takvog potencijala”.

Sakramento je dobio priliku, ali je odigrao van svih logičnih postulata, ističe autor.

“U nekom drugom svetu mi bismo beskrajno hvalili Divca zato što je pogodio najlakše polaganje u životu, ali ovo nije taj svijet. Vlade je dobar čovjek kome ne treba ništa više od pobjede u Sakramentu. Mi smo ga već voljeli, čak i prije ovoga i uvijek će biti jedan od najvoljenijih Kingsa, ali bismo ga još više voljeli da je priznao istinu. Hvala Vlade za sve uspomene, vreme je za rastanak”, zaljučio je Vest.