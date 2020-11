Hrvatski prvoligaš uz pomoć orkanske bure postigao jedan od najbizarnijih golova ikada

Domaćin je poveo pogotkom Princea Ampema u 7. minuti, a Gorica je do pobjede stigla u drugom poluvremenu autogolom Labrovića u 62., pogotkom Suka u 82. i Lovrića u trećoj minuti sudijske nadoknade.

Za sva četiri pogotka direktni krivac je bila orkanska bura koja je u prvom poluvremenu pomagala domaćinima, a u drugom gostima zbog čega je meč bio na samom rubu regularnosti.

Ipak, posebno bizaran pogodak je bio posljednji pogodak na utakmici.

The keeper takes the goal kick. The wind stops the ball mid-air. The ball falls right in front of the opposing striker. The striker smashes a volley and scores a goal.

You gotta love the Croatian league. pic.twitter.com/EyWhf4YiAb

