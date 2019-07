Hrvatski fudbaler pretukao direktora rumunskog kluba

Hrvatski fudbaler i bivši član Željezničara Filip Jazvić pretukao je direktora rumunskog kluba Hermannstadta.

Predsjednik Harmannstadta Iuliu Muresan je otkrio da je Filip Jazvić nasrnuo na direktora odjela za skauting Razvana Zamfira te da ga je pretukao. Do incidenta je došlo nakon što je igraču saopšteno da više nije u planovima kluba.

"Klub je odlučio da se rastane od dva ili tri igrača jer ih imamo previše u ekipi, a dolaze i pojačanja. Jazviću je rečeno da treba otići te da smo mu zahvalni na svemu, kao i da će mu sva sredstva biti isplaćena. Ali, on se naljutio, počeo je psovati te je pesnicom udarao Razvana. Odveo sam ga na radiologiju, povrijeđen je, ali ništa nije slomljeno. Bio je to huliganski čin, tužićemo Jazivća. Snosiće pravne i sportske posljedice. Sad mu nećemo isplatiti novac, ionako je to premala suma za ono što je učinio. Čekaju ga ozbiljne posljedice, siguran sam u to", izjavio je Muresan.

Nakon incidenta se oglasio i Zamfir.

"Objasnio sam mu odluku, rekao mu da s tehničke tačke gledišta preferiramo drugi tip igrača. Imao sam dobar odnos s njim jer se činio kao dobar momak. Nisam mu prijetio niti bilo šta uradio. Istraga je u toku, nije bio pijan, ovaj čin ne podržava njegova porodica", kazao je Zamfir.