Hrvatska u posljednjoj sekundi šokirala Norvešku za finale EP!

Na kraju regularnog dijela meča Hrvatska je ispustila priliku da dođe do pobjede. Nastavljena je drama i u produžecima, nakon čega su slavili Hrvati.

U posljednjem produžetku nije bilo gola četiri i po minuta. Izgledalo je kao da će Norvežani imati posljednji napad, ali oni prave grešku i otvaraju kontru za Hrvatsku koja to koristi i dolazi do pobede.

Domagoj Duvnjak predvodio je Hrvatsku sa osam golova, dva manje postigao je Marino Marić, a gol za pobedu svoje reprezentacije postigao je Željko Musa. Musi je ovo tek treći gol na turniru.

Zeljko Musa's third goal of the tournament - and the one which really counts!@HRStwitt 🇭🇷#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/ZxruhSscMU

— EHF EURO (@EHFEURO) January 24, 2020