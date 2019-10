Hrabri Partizan nadigrao Junajted, ali ostao bez bodova

Iako su "crno-bijeli" poraženi od velikog rivala, po igri i prilikama zaslužili su najmanje bod.

Sjajna atmosfera na stadionu Partizana pred gotovo 30.000 gledalaca, na kraju ostala je nenaplaćena. Englezi sa tri boda iz Beograda sada su usmljeni na vrhu tabele sa sedam bodova, a AZ Alkmar je ubjedljivom pobjedom nad Astanom (6:0), pretekao "crno-bijele". Holanđani imaju pet, dok je Partizan ostao na četiri.

Trenutak odluke dogodio se u 42. minutu kada je Nemanja Miletić nepropisno zaustavio u prodoru mladog Brendona Vilijamsa, sudija iz Španije se nije dvoumio ni časa - pokazao je da je to penal za Јunajted. Antoni Marsijal je bio miran, sigurno je šutirao, lopta je otišla u desni donji ugao gola Partizana za 0:1.

Samo koji sekund ranije Partizan je imao dvije velike prilike, prvo je Sadik udarcem sa 20 metara pogodio stativu, a nešto kasnije Asano je iz slične pozicije šutirao pored gola.

Stativu je pogodio i Mančester, Lingardov udarac zaustavio se na okviru gola u 37. minutu.

Dobro je ušao Partizan i u drugo poluvrijeme, Suma je imao odličnu priliku koju je sam sebi izborio driblingom, ali šutirao je pravo u golmana Romera.

U 67. minutu dvije sporne situacije u šesnaestercu gostiju, ali španski arbitar oba puta je odmahnuo rukom, ne pokazjući na bijelu tačku. Šteta je što na stadionu "Partizana" nema VAR sistema, jer pogotovo ona druga situacija naknadnim gledanjem, sasvim sigurno bi promjenila odluku arbitra.

No VAR means not handballs and no penalty 😅 #MUFC #UEL #partizan pic.twitter.com/qwUNbsNBoj

— Lestyanto Nugroho™ (@lestyanto_id) October 24, 2019