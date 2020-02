Hokejaš doživio srčani udar na meču

I publika i igrači ostali su šokirani kada se Bouwmeester srušio klupi nakon samo pet minuta provedenih u igri. Rezultat je bio 1-1, rana faza utakmice (gotovo 8 minuta do kraja prve trećine), a hokejaš je kolabirao i ostao nepomično ležati.

Ljekari su u apsolutnoj tišini dvorane oživljavali Bouwmeestera, a neki od njegovih suigrača i hokejaša protivničkog tima za to su vrijeme klečali i molili na ledu. Vrlo brzo Bouwmeester je na nosilima odveden u vozilo prve pomoći, a predsjednik St. Louisa, Doug Armstrong, obavijestio je javnost:

- Jay je bio budan i svjestan kada je odveden u bolnicu. Mogao je govoriti i pomicati ruke i noge. Odveden je u bolnički centar u Anaheimu gdje ga ljekari podvrgavaju daljnjim pretragama nakon srčanog udara koji je pretrpio. Hvala svom medicinskom osoblju koje mu je spasilo život, obavještavaćemo javnost o svim novostima vezanima uz zdravlje našeg igrača.

Jay Bouwmeester je Kanađanin i veteran NHL lige u kojoj igra još od 2002. kada su ga kao treći izbor angažovali Florida Panthersi. Sedam godina kasnije otišao je u Calgary Flames, a u St. Louisu je već osam sezona. Olimpijski je pobjednik (Sochi 2014.) i dvostruki svjetski prvak s Kanadom.

Dva puta je bio izabran na NHL All Star, a redovno je bio među igračima sa najvećom minutažom na ledu i poznat po fantastičnoj kondiciji, izdržljivosti i dugovječnosti u najjačoj hokejaškog ligi na planeti.

A horribly frightening scene as #STLBlues defenceman Jay Bouwmeester collapses on the bench. The game between the Ducks and Blues has been postponed. My heart, thoughts & prayers go out to Jay, his family, friends and teammates pic.twitter.com/nojujV7Mbt

— DartGuy (@LeafsMaz20) February 12, 2020