Publika peva 200 na sat u Melburnu ! Bravo Nole bravo za publiku!❤🤩🔥🔥🔥🔥🔥 #novakdjokovic #djokernole #australienopen #dvestanasat #melburn

A post shared by Ivan Gavrilovic (@ivangavrilovicofficial) on Jan 30, 2020 at 1:19pm PST