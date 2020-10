Heo ima samo jedan cilj, a to je povratak u ligu BiH

Košarka ponovo mora biti zaštitni znak Bileće, poručuju iz Košarkaškog kluba Heo. Vrh tabele Prve lige Republike Srpske i ulazak u Premijer ligu BiH jasni su ciljevi Bilećana. Prvenstvo počinje sljedeće sedmice a košarkaši Hea su uveliko spremni. Trener kaže da je sastavljen dobar tim.

"Vlada korektna atmosfera, nadamo se da će to prepoznati privrednici, opština i svi ostali vodeći ljudi u gradu i da će pomoći na tom putu ka naašim ciljevima. Da li je to onaj put da se košarka u Bileći vrati na velika vrata? Mi bi to svi voljeli ali to je težak i trnovit put i sve treba da se uključimo da bi vratili košarku za početak u Premijer ligu jer Bileća to zaslužuje najviše zbog vjerne publike", kaže Boris Jokanović, trener KK Heo.

A publika nažalost, bar za sada, neće moći da sa tribina bodri svoj tim, koji je mahom sastavljen od domaćih košarkaša. Uz dva pojačanja koja su im stigla, Bilećani poručuju da su spremni za veliku borbu do konačnog cilja.

Bilećka publika u ovoj sezoni će gledati mahom sugraađane a stigla su i dva pojačanja. Igrači kažu da su uigrani, vlada dobra atmosfera i vjeruju da će lako pregaziti put do konačnog cilja.

"Sezonu smo počeli prije nekih mjesec dana, očekivanja su kao i svake godine velika. Naše ambicije su da budemo među prva četiri mjesta a dalje ćemo vidjeti. Tim je OK sastavljen je od većine domaćih igrača, došao je plejmejker i igrač na poziciji centar, svi ostali smo iz grada svi se poznajemo da je tim veoma dobar", kaže Luka Radmilović, kapiten KK Heo.

"Očekivanja, borba za ulazak u Premijer ligu. Prva godina mi je ovdje u BiH, ekipa je ista a ja ću dati sve od sebe da pomognem timu koliko je do mene", kaže Nemanja Milošević, KK Heo.