Haring sačuvao žutu majicu, Rajović prvi u Novom Sadu

Ukupni pobjednik jubilarne 60. Trke kroz Srbiju je član slovačke Dukle Martin Haring, dok je u posljednjoj etapi od Zrenjanina do Novog Sada trijumfovao reprezentativac Srbije Dušan Rajović i obradovao domaću publiku.

Haring je uspio da sačuva žutu majicu jer je stigao u grupi vodećih vozača baš kao i njegov jedini konkurent za generalni plasman Haime Kastriljo iz španske Kern farme.

- Ovo je najveća pobjeda u mojoj karijeri u drumskom biciklizmu, jer sam do sada imao mnogo uspjeha u mauntin bajk trkama. Vrlo sam srćan, timske kolege su odradili sjajan posao i vukli me u odlučujućim trenucima. Posljednja etapa bila je jako brza i intenzivna, bila je i velika gužva u samom finišu, ali sam uspio - rekao je Haring.

Na veliko zadovoljstvo publike u srpskoj Atini koja je napravila sjajnu atmosferu prvi kroz cilj u posljednjoj etapi prošao je Rajović koji je odsprintao Enrikea Sanza iz Kern Farme i biciklistu Mazovje Adriana Benašeka.

- Veliku zahvalnost dugujem timskim kolegama koji su mi napravili sjajnu poziciju za završni sprint. Pobeda mi mnogo znači, a naravno i celom timu. S obzirom da sam završio na četvrtom mestu u generalnom plasmanu malo mi je krivo što nisam uspio da se popnem na pobjedničko postolje u generalnom plasmanu – rekao je Rajović.

Bijelu majicu namijenjenu najboljem vozaču do 23 godine kući je odnio Roher Adrija Oliveras iz Kern farme, plavu za najboljeg "brdaša" obukao je Јakub Kažmarek iz poljske Mazovje, dok je crvenu koja je namijenjena najboljem sprinteru dobio Јuraj Belar iz Dukle.

Ponosni domaćin posljednje etape bio je Novi Sad, a osim gradskih vlasti veliku podršku organizatorima pružio je pokrajinski sekretarijat za sport.

- Imamo odličnu saradnju sa prijateljima iz Republike Srpske i srećni smo što smo to još jednom pokazali na delu. Velika je čast što je jubilarna 60. Trka završila baš u Novom Sadu, naročito ako pogledamo da je startovala sa Јahorine, odnosno Istoočnog Sarajeva. Ovo je velika pobeda svih koji su dali doprinos u organizaciji, s obzorom na sve okolnosti i probleme koji su pogodili sport na globalnom nivou u posledljih nekoliko godina - rekao je pokrajinski sekretar za sport Vladimir Batez.

Direktor trke Vladimir Kuvalja bio je prezadovoljan kako su protekla sva tri takmičarska dana.

- Mnogo puta sam se zahvalio svakom gradu domaćinu, ali i institucijama i pojedincima koji su nam pomogli. Bilo je prilično naporno, ali smo uspjeli na zadovoljstvo svih nas – rekao je Kuvalja.

Biciklistički maraton u dvije zemlje nastavlja se već sutra kada počinje 14. izdanje trke "Beograd - Banjaluka" koja će na startu okupiti stotinjak vozača iz dvadesetak zemalja svijeta. Kvalitetnih vozača sigurno neće nedostajati jer će se na startu pojaviti španski pro kontinental tim Kaha rural, poljski Voster koji je prošle godine dao ukupnog pobjednika, a tu je i drugi poljski tim Mazovja, te ekipe iz Češke, Slovačke, Kazahstana, pa čak i iz UAE, Kine i Kambodže. Nastupiće naravno i reprezentacije Srbije i BiH, koje su se dosta dobro pokazale na upravo završenoj Trci kroz Srbiju.

Biciklisti će ukupno prevesti 610 kilometara u četiri dana. Prva etapa na programu je sutra od Beograda do Bijeljine, druga u subotu od Bijeljine do Vlasenice, karavan će u nedjelju preći put od Teslića do Prnjavora, dok je veliko finale u ponedjeljak kada će biciklisti startovati u Derventi, a trku završiti spektakularnim krugovima u Banjaluci.