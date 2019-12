Harden i prije kraja treće četvrtine postigao 60 poena

"Brada" je odigrao vjerovatno najbolju partiju ove sezone u NBA ligi. Harden je četvrti put u karijeri upisao partiju sa 60+ poena, ali za manje od tri četvrtine provedene na parketu i time ispisao nove stranice istorije!

On je, za nešto manje od 31 minuta na terenu, postigao tačno 60 poena, uz to je imao i osam asistencija i tri skoka. Za razliku od prethodnih mečeva, na kojima nije baš blistao šuterski, Harden je protiv Atlante imao odličan procenat pogodaka iz igre 16/24, od čega je u šutu za tri poena bio sjajan 8/14. Pogodio je 20 slobodnih bacanja iz 23 pokušaja, uz tri ukradene i pet izgubljenih lopti.

Pored Džejmsa Hardena, u pobjedi Hjustona istakli su se Ben Meklamor sa 24 poena i 13 skokova, dok je Rasel Vestbruk upisao 15 koševa i po osam asistencija i skokova.

U redovima Atlnate najbolji je bio mladi Tre Jang sa 37 poena i sedam asistencija.

🚀 4th career 60-point game

🚀 16-24 FGM

🚀 8 3PM

In three quarters of action, @JHarden13 attempts the lowest number of field goals in a 60-point performance in @NBAHistory! #OneMission pic.twitter.com/tOZ8Jm9E5n

