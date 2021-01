Handball-planet: Burić u konkurenciji za najboljeg golmana planete

Benjamin Burić jedan je od četiri golmana za koje posjetioci "Hendbol planeta" do 10. februara mogu da glasaju. Konkurencija su mu golman danske reprezentacije Niklas Landin, kao i Španci Rodrigo Korales i Gonzalo Perez de Vargas.

Svakako mnogo zvučnija imena, naročito što smo mogli da ih gledamo na netom završenom Svjetskom prvenstvu. Ipak, zadnju riječ daće navijači, a tu već sada Burić ima daleko veću prednost u odnosu na konkurenciju.

-Naravno da mi znači to što su me ljudi koji prate rukomet širom svijeta, novinari i navijači svrstali među četiri najbolja golmana u svijetu. Vidim da trenutno navijači dosta glasaju za mene i d aimam dosta podrške iz BiH. Želio bih da se zahvalim navijačima to je meni samo podstrek za dalji rad u karijeri, kaže za ATV Benjamin Burić.

Benjamin Burić rukomet je počeo da igra u Maglaju. Put ga je vodio preko Izviđača, banjalučkog Borca, Gorenja, njemačkog Veclara do Flensburga čiji je član od 2018. godine. Već 12 godina standardni je reprezentativac BH, sa kojom je 2015. Godine učestvovao na SP u Kataru. To je ujedno bilo i posljednje veliko takmičenje na kojem je reprezentacija igrala, a ni ove kvalifikacije za Euro nisu dobro krenule.

- Nismo dobro otvorili kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Mogli smo to mnogo bolje da napravimo. Sada nas čekaju dvije utakmice protiv Austrije i tu moramo da damo ne 100 odsto, nego 300 odsto od sebe, ako mislimo da igramo na Evropskom prvenstvu, dodaje Burić.

BH reprezentacija ima polovičan učinak u dosadašnjem dijelu kvalifikacija i nije bez šanse za plasman na Euro, ali će im za to biti neophodne pobjede u oba meča sa Austrijom. Sa druge strane, na klupskom nivou Burić je sa Flensburgom lider na tabeli Bundeslige, ali i Lige šampiona.