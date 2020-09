Hamiltonu pol pozicija i rekord staze u Monci

Prvo je Britanac srušio rekord staze, zatim je to učinio njegov klupski kolega Valteri Botas, ali je Hamilton na kraju bio još brži.

Botas će startovati sa druge pozicije, a Karlos Sajnc sa treće.

Sa četvrtog mjesta startuje Peres, a dalje idu redom Ferstapen, Noris, Rikardo, Strol, Albon i Gasli, koji kompletira prvih 10.

Šta reći za Ferari – još jedna katastrofa na domaćoj stazi.

Hamilton pips team mate Bottas to pole by just 0.069s 😱

And Sainz equals his career-best position with P3!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/xWzuQ1qM3K

