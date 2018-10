Hamilton dominantan u Јapanu, na korak do titule

Britanski vozač Luis Hamilton pobijedio je na trci za Veliku nagradu Јapana na stazi Suzuka bez velikih problema.

Vozač Mercedesa je imao kontrolu od početka do kraja trke kada je bio punih 13 sekundi ispred prvog pratioca, klupskog kolege Valterija Botasa.

Nijemac Sebastijan Fetel je uspio da se popne samo do šestog mjesta nakon što je startovao sa devetog poslije kvalifikacija.

Njega je koštao sudar sa Maksom Ferstapenom u ranoj fazi trke kada je Fetel agresivnim manevrom probao da pretekne Maksa, udario ga i istjerao sa staze, ali i sam izgubio poziciju i pao bliže začelju.

Hamilton je odmah po završetku trke jasno stavio do znanja svom timu koliko se dobro osjeća u svom bolidu i koliko voli da vozi na stazi na kojoj je pobijedio četiri puta za pet godina.

Koliko je želio svoju 71. pobedu, a devetu u sezoni pokazuje i to što je Luis u 52. od 53. kruga odvozio svoje najbrže vrijeme 1.32,670. Brži krug je sa 1.32,318 imao Fetel, ali je to Nijemcu trenutno slaba utjeha.

Valteri Botas je tokom trke "čuvao leđa" svom klupskom kolegi iz Mercedesa koji kao tim nastavlja da dominira ove sezone. Treći je bio vozač Red Bula Maks Ferstapen, četvrti je bio Danijel Rikardo, peti Kimi Raikonen.

Od šestog do desetog mjesta su redom bili Fetel, Peres, Grožan, Okon i Pjer Gasli. Danijel Rikardo je bio vozač dana jer je u odnosu na start trke redom pretekao 11 svojih rivala i poput Ferstapena u prethodnoj trci došao do skoro do vrha.

Hamilton je ovom pobjedom uvećao svoju prednost u odnosu na Fetela i sada ima 331 bod. Fetel ima 264, a do kraja sezone ima još četiri trke. Naredna se vozi za Veliku nagradu Sjedinjenih Država 21. oktobra.