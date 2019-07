Halepova suvereno do finala Vimbldona

Halepova je do trijumfa nad Svitolinom došla sa 6:1, 6:3, poslije jednog sata i 13 minuta igre.

U borbi za titulu nekadašnja najbolja teniserka svijeta će se sastati sa pobjednicom duela između Amerikanke Serene Vilijams i Barbore Stricove iz Češke. Za Rumunku će ulog u subotnjem meču biti druga Gren slem titula, a jedinu prethodnu osvojila je prošle godine na Rolan Garosu.

Sam početak meča nije nagovještavao tako laku pobjedu Halepovu, pošto je već u prvom gemu morala da spasava tri brejk lopte Svitoline. Uslijedio je niz brejkova, a čak je Svitolina svoj osvojila bez izgubljenog poena, ali je odmah potom posustala. Od četvrtog gema, Halepova se odvojila, ali je iskoristila tek šestu set loptu.

Drugi set je donio izjednačenu igru do sedmog gema, kada je Rumunka prelomila taj dio igre. Osvojila je naredna tri gema i na putu do rutinske pobjede je rivalki prepustila samo četiri poena u tri gema.

