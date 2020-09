Grenel tvrdi jedno, tačka 10 govori drugo: Ovo je zahtjev koji je stavljen pred Beograd

Pred predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Bijeloj kući stavljen je papir sa 16 tačaka, a jedna od njih odnosi se na priznanje takozvanog Kosova.

U spornoj tački 10 piše:

"Obe strane se obavezuju na međusobno priznavanje i zaštitu etničkih manjina, restituciju svojstva, riješavanje statusa pojedinaca sa državnog nivoa i dogovaraju se da otvore kancelarije zadužene za zaštitu i izvještavanje o manjinskim pravima svake godine".

Ričard Grenel na ove navode, koje su prenijeli i neki svjetski mediji reagovao je objavom na Tviteru, u kojoj samo kratko stoji "Nije istina".

Na njegov tvit reagovala je novinarka srpskog porijekla iz Bijele kuće Ksenija Pavlović, napisavši "ISTINA", nakon čega je doslovno citirala sve što je napisano u tački 10, pritom posebno istakavši riječ priznanje:

TRUE: No.10 in the document states: Both parties commit to MUTUAL RECOGNITION and protection of ethnic minorities, restitution of propriety, resolving of the status of stateles individuals, and agree to open offices in charge of protecting and reporting annualy on minority rights https://t.co/N9bgWv2ePo — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) September 3, 2020

Podsjetimo, ministar finansija Siniša Mali izašao je pred javnost nakon prve runde pregovora između Beograda i Prištine.

On je rekao da je bilo veoma malo ekonomskih tema. Rekao je da je predsjednik Aleksandar Vučić, na osnovu obavještajnih informacija, znao da neće biti samo ekonomske teme.

- Tačka 10 odnosi se na međusobno priznanje. Ima i ekonomskih tema i one koje se odnose na infrastrukturu, autoput, željeznice, pomoći malim i srednjim preduzećima kako bi se podigla ekonomija cijelog region. Ogroman pritisak - kazao je on.