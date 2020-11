Građani Bolonje protiv Siniše Mihajlovića zbog Arkana

Srpski trener Siniša Mihajlović od ljetos je počasni građanin Bolonje, ali zvanično još nije prošao ceremoniju u gradskoj kući, razlog je naravno korona.

Sada se međutim pojavila peticija koju je potpisalo nekoliko uglednih građana Bolonje koji smatraju da Miha mora da se odrekne "svog prijatelja Arkana" ako želi da i zvanično primi ključeve italijanskog grada!

Oni navode da je Mihajlović ranije otvoreno govorio o prijateljstvu sa pokojnim Arkanom, a smatraju da čovjek koji ima takve prijatelje - ne zaslužuje da bude počasni građanin Bolonje.

- Arkan i ja smo bili prijatelji, ali sportski prijatelji. On je bio vođa navijača Crvene zvezde, kada sam ja igrao u Zvezdi, a kasnije je uvijek bio na pripremama reprezentacije. I ne osjećam se krivim što je Deju Savićevića i mene volio više od ostalih. Ne želim da ga se odreknem jer bih bio licemer. Svi smo, uostalom, radili gluposti, kretenizme. I mi, i Hrvati. Ubijalo se s obje strane, zašto se lažemo, pa niko nije ni čist niti nedužan! Arkan je spasio život mojoj tetki. Bila je zarobljena od srpske strane, on ju je uočio i spasio zbog mene. To se cijeni - govorio je Mihajlović o Arkanu 2016. godine.

Gradonačelnik bolonje, ali i ogromna većina gradskih većnika, nisu se obazirali na kritike nekolicine opozicionara ni kada su u julu donijeli odluku o proglašenju, tako da je malo verovatno da će i ova peticija imati bil okakvog uticaja na proglašenje Mihajlovića počasnim građaninom.